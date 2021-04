Covid-19 em Portugal. Valor do R sobe e incidência desce

Veja também:

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal subiu para 0,99 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 70,4 segundo dados divulgados esta segunda-feira, no mesmo dia em que, pela primeira vez desde agosto, Portugal não registou mortes por Covid.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na sexta-feira, apontavam para um Rt de 0,98 e uma incidência de 72,1 casos por 100.000 habitantes.

No boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral de Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta segunda-feira, os números relativos apenas a Portugal continental revelam também uma subida de 0,99 para 1, no que diz respeito ao RT, e uma descida de 68,3 para 67,3 em relação ao valor médio de novos casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias.

Estes indicadores - o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de Covid-19 - são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que está a ser feita do processo de desconfinamento que se iniciou a 15 de março.

Portugal está atualmente na terceira fase do plano de alívio das restrições impostas para controlar a pandemia e que prevê uma quarta e última etapa com início a 03 de maio.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.109.991 mortos no mundo, resultantes de mais de 147 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.965 pessoas dos 834.638 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.