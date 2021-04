Von der Leyen diz que se sentiu "magoada e sozinha" no incidente na Turquia

Ursula von der Leyen disse ter noção de que está "numa posição privilegiada", pois, enquanto "presidente de uma instituição muito respeitada por todo o mundo e, ainda mais importante, enquanto líder", pode falar e fazer-se ouvir, mas tal não acontece com "milhões de mulheres que são magoadas todos os dias, em todos os cantos do planeta", mas cuja voz não é ouvida.

"Senti-me magoada, sozinha, como mulher e como europeia", disse então, realçando que aquilo que está em causa não tem a ver "com disposição de assentos ou protocolo", mas sim "com os valores que a União Europeia defende", como a igualdade de género, muito longe ainda de estarem garantidos.

Num debate sobre os resultados da reunião em Ancara entre os presidentes do Conselho Europeu, Charles Michel, e da Comissão, e o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, muito aguardado à luz do incidente diplomático que o marcou, conhecido como “sofagate”, Ursula Von der Leyen, ao tomar a palavra, abordou imediatamente o episódio e o facto de não lhe ter sido reservada uma cadeira, mostrando a sua revolta por tal ter sucedido apenas por ser mulher.

A presidente da Comissão Europeia assumiu esta segunda-feira, num debate no Parlamento Europeu, em Bruxelas, que se sentiu "magoada e sozinha" no incidente protocolar ocorrido durante a sua recente deslocação à Turquia, sublinhando que tal aconteceu unicamente por ser mulher.

A presidente da Comissão notou então que o incidente, que ocorreu a 7 de abril, conhecido como “sofagate” tornou-se rapidamente "viral" pois havia câmaras que registaram o incidente.

"Não houve necessidade de legendas nem de tradução, as imagens falaram por si. Mas todos sabemos: milhares de incidentes semelhantes, a maioria dos quais bastante mais graves, não são vistos e ninguém sabe deles", afirmou.

Reiterando que, no encontro com Erdogan, reforçou a sua "profunda preocupação" com a saída da Turquia da Convenção de Istambul para a prevenção e combate à violência contra mulheres e crianças, pois "a saída de um dos fundadores do Conselho da Europa é um sinal terrível", para mais no atual contexto da pandemia, Von der Leyen deixou também advertências para dentro da UE.

"Para sermos credíveis, também temos de atuar em casa. Vários Estados-membros ainda não ratificaram a Convenção e outros estão a pensar abandoná-la. Isto não é aceitável. Qualquer tipo de violência contra mulheres e crianças é crime e deve ser punido como tal", disse, merecendo aplausos do hemiciclo.

Von der Leyen anunciou que, até final do corrente ano, a Comissão vai apresentar propostas legislativas para prevenir violência contra mulheres e crianças, e propor a extensão da lista de crimes para incluir todas as formas de crimes de ódio.

Ainda antes da intervenção da presidente da Comissão, teve a palavra Charles Michel, que voltou a lamentar e a tentar justificar o incidente e a sua atuação.

"Já expressei publicamente por diversas vezes a minha consternação pela situação que foi criada. Os factos concretos são conhecidos: a equipa de protocolo do Conselho não teve acesso prévio à sala de reuniões, e a Comissão não enviou a sua equipa. As equipas [protocolares] não tiveram, por isso, acesso à distribuição dos lugares antes do encontro", começou por justificar.