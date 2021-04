Velas e flores marcam 35.º aniversário de Chernobyl

Na própria cidade de Prypyat, foram acendidas velas em homenagem aos trabalhadores que morreram na sequência do acidente e dos trabalhas de limpeza decorrentes.

Dezenas de pessoas participaram, nesta segunda-feira de manhã, numa cerimónia pelo 35.º aniversário do desastre de Chernobyl, na Ucrânia.

Para assinalar a data, foi também aberta uma exposição sobre a cidade e as pessoas que trabalharam no local após a explosão.

Chernobyl é hoje um ponto de turismo. Em agosto de 2019, 75 mil pessoas visitaram o local.

A explosão da madrugada do dia 26 abril de 1986, três anos antes do colapso da União Soviética, libertou material radioativo que atingiu vários países da Europa ocidental e continua a afetar milhares de habitantes da Ucrânia, Bielorrússia e Rússia, além de muitos terrenos, numa aérea de 200 mil quilómetros quadrados, estarem contaminados.

Em 2016, ficou concluída a instalação do sarcófago de proteção do quarto reator, a maior estrutura dinâmica jamais construída e que garante a segurança do local durante um período de 100 anos.