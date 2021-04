Nova variante de Covid-19 descoberta no Texas

Veja também:

Uma nova variante do novo coronavírus SARS-CoV-2 foi detetada no Texas, nos Estados Unidos.

Um artigo publicado na revista “Galileu” revela que a estirpe BV-1 está a ser monitorizada por cientistas do Complexo de Pesquisa em Saúde Global (GHRC). Segundo os investigadores, esta variante pode representar “um novo desafio para a saúde pública”.

A designação BV alude ao Vale do Brazos, a zona do estado do Texas onde se situa o GHRC.

Esta variante terá sido identificada a 5 de março quando estudantes da Universidade A&M, no Texas, foram submetidos a testes à Covid-19.

Os cientistas ainda não sabem ao certo o quão perigosa é, porém confirmam que apresenta uma combinação de mutações semelhante à de outras variantes que estão atualmente a causar preocupação um pouco por todo o mundo.

O virologista Ben Neuman disse num comunicado emitido pela universidade que “esta variante combina marcadores genéticos separadamente associados com disseminação rápida, doença grave e alta resistência a anticorpos neutralizantes”.

Têm identificadas múltiplas variantes do novo coronavírus em todo o mundo.

A pandemia provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.