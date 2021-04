Nuno Borges bate 61.º do mundo e chega à segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda do Estoril Open, esta segunda-feira, ao derrotar o australiano Jordan Thompson, número 61 do mundo. É a maior vitória da carreira do tenista português.

Nuno Borges 331.º classificado do "ranking" ATP, melhorou o triunfo sobre o espanhol Roberto Carballes Baena, número 91 da hierarquia mundial, então a maior vitória da carreira e que lhe permitira aceder ao quadro principal. Frente a Thompson, o tenista nacional arrecadou o primeiro "set" no "tie break" e nem precisou do desempate no segundo.

Nuno Borges venceu em somente dois parciais, por 7-6(5) e 6-3.

O tenista natural da Maia, de 24 anos, é o primeiro português a apurar-se para os oitavos de final do Estoril Open. O segundo pode ser o campeão de 2018, João Sousa, atual 103.º colocado da tabela mundial, que na terça-feira defronta o britânico Cameron Norrie, número 50 mundial.