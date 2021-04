Davidovich Fokina é o primeiro tenista na 2.ª ronda do Estoril Open

Alejandro Davidovich Fokina venceu o primeiro jogo do quadro principal do Estoril Open. O tenista espanhol, número 48 do mundo afastou Pablo Andujar, atualmente na posição 80.

Fokina venceu o primeiro set, por 6-3, perdeu o segundo por 4-6 e venceu o terceiro por 6-1, numa partida que chegou a estar interrompida devido à chuva.

Ainda sem qualquer título no circuito ATP, Fokina tem como resultado de destaque, este ano, a chegada aos quartos de final do Masters de Monte Carlo. O espanhol, de 21 anos, desistiu nessa fase da prova, durante o encontro com Tsitsipas.

Na 2.ª ronda, oitavos de final do torneio português, Davidovich Fokina vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Jermey Chardy (51) e o espanhol Jaume Munar (88).