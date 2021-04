Famalicão permite recuperação do Tondela e falha fuga ao perigo

Famalicão e Tondela empataram, por 2-2, esta segunda-feira, em jogo da 29.ª jornada do campeonato.

Os minhotos adiantaram-se no marcador, em casa, logo aos 10 minutos, por intermédio de Ivo Rodrigues. Ao minuto 28, Iván Jaime ampliou a contagem.

Contudo, ao primeiro minuto de descontos da primeira parte, Mario González reduziu e, dois minutos mais tarde, ainda antes do intervalo, Jhon Murillo empatou.

Na segunda parte, não houve golos, apesar do pendor atacante de ambas as equipas, e o empate imperou.

Com este resultado, o Famalicão falha a fuga à zona de descida. A equipa de Ivo Vieira é 12.ª, com 31 pontos, mais três que o Boavista, que ocupa o 16.º posto, de acesso ao "play-off" de despromoção à II Liga. Mais confortável está o Tondela, na nona posição, com 35 pontos.