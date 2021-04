Daniel Ramos: "Santa Clara merecia ir às competições europeias"

Daniel Ramos lamentou a derrota do Santa Clara no terreno do Benfica, por 2-1, que torna o acesso às competições europeus, que juga que a sua equipa merecia, mais complicado, à falta de cinco jornadas.

"Temos 36 pontos. Se fosse pelo nível exibicional, o Santa Clara merecia ir às competições europeias. Não tenho dúvidas nenhumas. Apresentamos sempre muita qualidade e isso devia ser prémio. Vamos trabalhar mais cinco jogos e ver o que daí resulta", referiu o técnico dos açorianos, no final da partida, em declarações à Sport TV.



Na opinião de Daniel Ramos, o Santa Clara fez "um bom jogo" na Luz, tendo conseguido manter o "resultado incerto até ao final".

"Podia ter sido diferente, atendendo às oportunidades e domínio repartido no jogo. Houve bastante equilíbrio. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Mais uma vez viemos para ganhar, tal como em todos os jogos com equipas grandes. Faltou-nos outra vez um pouco daquela estrelinha que tem fugido em alguns momentos, aliando o resultado à exibição. Mas este é o caminho que queremos."