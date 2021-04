Belenenses SAD ganha com golo nos descontos

A Belenenses SAD venceu o Gil Vicente, por 2-1, em partida da jornada 29 da I Liga.

Foi a equipa de Barcelos que marcou primeiro, por Pedro Marques, ainda na primeira parte, mas os azuis viraram o jogo na segunda parte.

Afonso Sousa e Francisco Teixeira, este nos descontos, fizeram os golos da equipa de Petit.

Com este triunfo, a Belenenses SAD passa a somar 34 pontos. Já o Gil Vicente mantém os 31, mais três do que o Boavista, que está no 16.º lugar, que dá acesso ao “play-off”.

Veja o resumo da partida.