O Arouca derrotou o Vilafranquense, por 3-0, e somou a quinta vitória consecutiva na II Liga, em partida da jornada 30.

Os golos foram apontados por Pedro Moreira, André Silva e Arsénio.

Com este triunfo, o Arouca sobe ao quinto lugar, com 53 pontos, a dois da Académica no terceiro. Já o Vilafranquense soma três derrotas consecutivas e é 16.º, com 27 pontos.

Na frente do campeonato está o Estoril com 65 pontos, contra 58 do Vizela.