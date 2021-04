Palmeiras perde e fica com estadual em risco

O Palmeiras perdeu com o Mirassol, por 1-2, no oitavo jogo realizado no Campeonato Estadual. A equipa de Abel Ferreira está no 3.º lugar do Grupo C, a cinco pontos do Novorizontino, 2.º classificado.

A quatro jornadas do fim da primeira fase, o Palmeiras precisa de recuperar essa desvantagem para conseguir o apuramento para os quartos de final.

João Martins, adjunto de Abel que prestou declarações no final do jogo, sublinhou que "as contas fazem-se no fim". "Nós sabemos os objetivos da competição para nós e para o clube. Queremos ganhar sempre, faz parte do DNA do clube, mas não abala, sabemos onde queremos ir, para o que estamos a trabalhar nesta competição", acrescentou.

A equipa técnica portuguesa tem apresentado uma equipa alternativa no estadual, devido ao calendário de jogos muito apertado. Depois de ter jogado com o Mirassol, no domingo, o Palmeiras joga na terça-feira com o Independiente del Vale, para a fase de grupos da Libertadores, e na quinta-feira defronta o Inter de Limeira para o Paulistão.

No encontro com o Mirassol, Abel montou uma equipa com alguns habituais titulares e vários jogadores da formação. O Mirassol esteve a vencer por dois golos de diferença, com golos de Fabrício e Diego Gonçalves. O Palmeiras respondeu nos descontos da segunda parte, com golo de Newton. Mas a equipa jogou com mais uma unidade, desde o minuto 60, por expulsão de Neto, e falhou um penálti, por Gabriel Menino.