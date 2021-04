Julian Nagelsmann terá acordo com o Bayern Munique para a próxima época

Nagelsmann, de 34 anos, tem contrato com o Leipzig até 2023. Poderá, assim, ser o sucessor de Hansi Flick, que anunciou a sua intenção de deixar o Bayern no final da temporada . O treinador que venceu a última edição da Liga dos Campeões poderá substituir na seleção alemã Joachim Low, que deixará a "Mannschaft" após o Euro 2020 .

O Bayern de Munique terá chegado a acordo com Julian Nagelsmann, atual treinador do Leipzig, para a próxima temporada.

Julian Nagelsmann tem causado sensação desde que apareceu no Hoffenheim, na época 2015/16, com apenas 28 anos. Os bons resultados e futebol atrativo demonstrados em três épocas e meia permitiram-lhe dar o salto para um dos, atualmente, melhores clubes da Alemanha.

Nagelsmann leva quase duas épocas completas ao comando do Leipzig. Na temporada passada, levou os touros vermelhos ao terceiro lugar da Bundesliga e às meias-finais da Liga dos Campeões. Esta época, está no segundo lugar do campeonato, apurou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha (ainda por jogar) e chegou aos "oitavos" da Champions.

Ao contrário da temporada passada, em que Hansi Flick entrou a meio para conquistar Bundesliga, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões, esta não está a correr de feição ao Bayern. Os bávaros estão na frente do campeonato, mas foram eliminados na segunda ronda da Taça e ainda foram afastados da Champions nos quartos de final pelo Paris Saint-Germain, a equipa que derrotaram na final da edição anterior.