Augsburgo troca de treinador a três jornadas do fim da Bundesliga

Markus Weinzierl é o novo treinador do Augsburgo, 13.º classificado da Bundesliga. O alemão, de 46 anos, regressa ao clube que orientou durante quatro épocas e que levou à sua melhor classificação de sempre, o 5.º lugar no campeonato principal, em 2014/15.

Com três jogos por disputar, o clube tem 33 pontos, mais quatro do que o Colónia, que está em posição de "play-off" de manutenção, a disputar com o 3.º classificada da segunda liga, e com oito de vantagem sobre o Herta de Berlim, penúltimo classificado, em posição de despromoção automática. No entanto, o clube da capital tem menos três jogos disputados do que o Augsburgo.

Herrlich, antigo jogador do Dortmund, cumpria a segunda temporada no clube. Weinzierl volta ao ativo depois de quase duas épocas de paragem. O último clube que treinou foi o Estugarda, em 2018/19.