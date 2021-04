Adeptos vão poder ser Neymar no "Fortnite"

Neymar vai ser, a partir de terça-feira, uma personagem jogável no "Fortnite", videojogo gratuito disponível em várias plataformas.

O internacional brasileiro do Paris Saint-Germain é novidade da temporada 6 do capítulo 2 do jogo, com direito a "skins" e itens para quem tem o Passe de Batalha. Também haverá uma Taça Neymar Jr., que oferecerá um par de chuteiras personalizadas produzidas pela Puma.

No sábado, na vitória (1-3) do PSG no terreno do Metz, a contar para a Ligue 1, Neymar entrou em campo com as chuteiras em causa.

A personagem de Neymar terá "skins" com as cores do PSG, azul e vermelho, e as da seleção brasileira, verde, amarelo e azul.

Há várias missões, itens e ações para desbloquear, incluindo um "emote", as várias "skins" de Neymar, uma picareta, entre outros.