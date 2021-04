Ogier multado em sete mil euros por provocar acidente e passar vermelho

O piloto francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que no domingo venceu o Rali da Croácia, do campeonato do mundo, foi multado em sete mil euros devido ao acidente de viação em que esteve envolvido.

O piloto francês foi multado em cinco mil euros pelo acidente de tráfego e em dois mil por ter passado um sinal vermelho nas ruas de Zagreb, no domingo, durante o percurso de ligação a uma das especiais da terceira prova do Mundial de Ralis.

Para além das multas, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) ameaça o piloto de exclusão por uma prova caso volte a repetir-se um incidente similar esta temporada.

De acordo com uma comunicação da equipa Toyota aos comissários da prova, Ogier sofreu uma avaria e tentou estacionar numa paragem de autocarro, momento em que terá sido abalroado por um condutor que o tentava ultrapassar.