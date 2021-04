Novo recorde. Avaliação das casas fixa em 1.185 euros por metro quadrado

Há um novo máximo nacional em relação ao valor que os bancos avaliam as casas no âmbito dos contratos de crédito à habitação. Segundo o INE, atingiu os 1.185 euros por metro quadrado.

Os números mostram que avaliação bancária aumentou 11 euros (0,9%) em março, face ao mês anterior.

Mas se a comparação for feita com março de 2020, conclui-se que o valor médio das avaliações cresceu 6,8%.

Por regiões, o maior aumento deu-se nos Açores (3,5%) e a menos intensa no Algarve (0,3%). De acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, em março de 2021, a Área Metropolitana de Lisboa, o Algarve e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país (32%, 29% e 2% respetivamente), refere o Instituto Nacional de Estatística.

O valor dos apartamentos atingiu os 1.300 euros/m2, aumentando 7,5% face ao mês homólogo. O valor mais elevado foi registado na Grande Lisboa (1.569 euros/m2) e o mais baixo no Alentejo (864 euros/m2). O Norte apresentou o crescimento mais expressivo (8,7%) e o menor observou-se no Alentejo (0,6%).



Quanto às moradias, o valor mediano foi de 991 euros/m2 em março, o que representa um acréscimo de 7,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior.