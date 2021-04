Jorge Jesus: "Vitória difícil, mas merecida"

Jorge Jesus reconhece que o Benfica passou por dificuldades frente ao Santa Clara, no entanto, considera que a vitória, por 2-1, foi justa.



"Sabíamos que íamos ter um jogo difícil. Vitória difícil, mas merecida", começou por dizer o treinador do Benfica, em declarações à Sport TV.

Jorge Jesus salientou que o Santa Clara "não joga para perder por poucos, nem se mete num loco baixo". Ao invés, "vai à procura do jogo e da vitória e vai para cima dos adversários, impedindo-os de ter qualidade de jogo". Ao Benfica, apesar das dificuldades, faltou melhorar a finalização.

"Tivemos algumas dificuldades, mas nunca ficámos ansiosos. Falhámos algumas oportunidade de golo muito fáceis, mas depois fizemos as mais difíceis. Parabéns aos jogadores do Benfica. Nestes últimos jogos do campeonato não é fácil ganhar pontos. As equipas que jogam com outros objetivos são difíceis de bater e fazem um equilíbrio tático muito bom, com jogadores de grande qualidade. Ainda bem que é assim e espero que o campeonato seja cada vez mais competitivo", enalteceu o técnico.

Problemas defensivos, cansaço e Ramadão

Jorge Jesus explicou, ainda, as saídas de Pizzi e Everton e a entrada de Chiquinho, que acabaria por resolver o jogo ao marcar o 2-1.

"Nós começámos a ter alguma dificuldade no corredor central quando defendíamos. O Pizzi porque anda muito atrás da bola e desposiciona-se e quando perdemos a bola é mais difícil, nestes jogos. O Julian tinha quatro amarelos e andou o jogo todo com medo de levar amarelo. As substituições foram para melhorar o comportamento defensivo."

"Com o Adel e Gabriel lesionados, não temos muitos jogadores para aquela posição. Chiquinho tem treinado aí, entrou e marcou um belo golo. O Rafa estava muito cansado. O Diogo também estava exausto, porque quem joga nas alas cansa-se muito neste sistema", acrescentou.

Adel Taarabt não jogou devido a uma lesão no treino da véspera, apesar da gestão "com pinças nestas últimas duas, três semanas".

"O Adel está na altura do Ramadão. Os jogadores que têm esta cultura e esta religião fazem Ramadão e não há milagres. Estes jogadores, quando estão no Ramadão, se não soubermos poupá-los, lesionam-se. Nós estávamos a poupar o Adel e mesmo assim lesionou-se."



"Por mais cuidado que eu tenha tido para não o pôr a treinar, num exercício simples na véspera do jogo, ele sentiu uma dor muscular e ficou fora do jogo", explicou Jorge Jesus, já em conferência de imprensa.