Jesus pede público. "Políticos gostam de se misturar, mas para proteger o futebol é zero"

Jorge Jesus quer o público de volta aos estádios e considera que há condições para tal sem quebrar as regras de contenção da pandemia da Covid-19. O treinador do Benfica entende que a responsabilidade é dos políticos, que gostam de se imiscuir, mas não protegem o futebol.

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, Jesus frisou que se é permitida presença de público em algumas atividades ao ar livre, como a manifestação do 25 de Abril, então devia ser em todas, como o futebol.

"A partir deste momento, os jogos deveriam ter público, porque há condições. Se não há para uns, também não há para outros. Mas o futebol em Portugal é muito problemático para os políticos. Gostam muito de se misturar, mas depois para proteger o futebol é zero. O presidente do FC Porto [Pinto da Costa] já teve oportunidade de dizer isso", referiu.

Jorge Jesus fez questão de sublinhar que não é contra a realização da manifestação do 25 de Abril: "Se eu pudesse, também lá estava com um cravo na mão." Simplesmente considera que "o futebol tem condições melhores do que ninguém para controlar" o público nos estádios:

"Não estou a dizer que devem estar 60 mil pessoas na Luz, mas há condições para controlar os espectadores, do ponto de vista das equipas. O futebol é das atividades que melhor souberam adaptar-se a este vírus e muitos foram indo atrás daquilo que as equipas de futebol fizeram, testar constantemente e isolar quando era caso disso. Há todas as condições, se houver um bocadinho de vontade política e se as coisas forem bem organizadas, para poder assistir-se a jogos com o mínimo de público".