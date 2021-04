Benfica tem de "minimizar estragos" num ano em que o título "é praticamente impossível"

O Benfica está no 3.º lugar, 13 pontos atrás do Sporting, que lidera, e com menos um jogo do que os leões. O FC Porto, no segundo lugar, tem seis pontos de vantagem e, tal como os encarnados, joga esta segunda-feira a partida referente à 29.ª jornada.

O Braga, 4.º classificado, está dois pontos atrás do Benfica eperdeu com o Sporting nesta ronda. A equipa de Jorge Jesus tem oportunidade de aumentar a vantagem sobre os minhotos, no jogo desta tarde, diante do Santa Clara.

Também antigo jogador dos açorianos, Sérgio Nunes prevê "um bom jogo de futebol, entre duas equipas que estão bem". O Santa Clara é 7.º classificado e está na luta por uma posição de acesso à Conference League, a nova competição de clubes da UEFA que terá a sua época de estreia em 2021/22.

Nesta entrevista a Bola Branca, o antigo central, agora com 46 anos, comentou, ainda, a alteração de sistema promovida por Jorge Jesus. O Benfica tem jogado com três centrais e Sérgio Nunes aprova a mudança, considerando que a equipa "tem sido mais ofensiva".



Um sistema que deverá ser, de novo, posto à prova esta tarde, a partir das 19h00, na Luz com o Santa Clara. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.