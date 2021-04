Fátima. Lavandaria Social vai dar emprego a pessoas com deficiência

A Lavandaria Social de Fátima tem como propósito contribuir para promover a empregabilidade e a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.



Trata-se de um projeto de empreendedorismo social, da iniciativa do Centro de Reabilitação e Integração de Fátima.

A ideia surgiu "na sequência da longa experiência que a instituição já possui no âmbito da formação profissional na área da reabilitação. E não sendo fácil incluir profissionalmente pessoas com deficiência, perguntámos a nós mesmos porque não ser o CRIF a dar o exemplo às entidades, às empresas e à sociedade em geral no que diz respeito à inclusão laboral. Foi assim que nasceu o projeto", explica Sandra Reis, a coordenadora desta iniciativa.

Nesse sentido, a Lavandaria Social vai dar trabalho a pelo menos 3 deficientes que não pertencem à instituição. No total, são cerca de 20 pessoas com todo o tipo de deficiência que participam em ações de formação disponibilizadas por este projeto.

Como lavandaria tradicional que pretende ser, irá disponibilizar os serviços habituais deste tipo de equipamento e ainda "pequenos arranjos de costura".

Vai estar aberta ao público em geral e também para empresas.

Apesar de ainda não ter sido inaugurada, já tem havido muito interesse por parte das pessoas em recorrer aos seus serviços, até porque um dos seus pontos fortes são os preços mais acessíveis.

Esta responsável sublinha que já tiveram "contactos por parte de restaurantes, hotéis, ginásios, cabeleireiros e outras atividades" e ainda de "entidades congéneres".

A abertura desta Lavandaria Social em Fátima está para breve. Tudo indica que deverá abrir portas no próximo mês de Maio, embora ainda não haja uma data definida.