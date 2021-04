Liberdade celebrou-se com tarde soalheira e vermelha

Um mar de vermelho, cravos e famílias passou este domingo pela Avenida da Liberdade, em Lisboa, para comemorar o regresso do 25 de Abril à rua e o fim da ditadura.

À cabeça do desfile iam dois chaimites, ao som de música de intervenção.

Foi um desfile de 25 de Abril único: muitas máscaras, o corpo do cortejo distanciado, e muitos, muitos cânticos sobre corrupção.

Entre as 15h00 e as 17h00, hora em que a multidão começou a dispersar na chegada ao Rossio, foram cantadas muitas “Grândolas”. Cada grupo, cada partido, cada sindicato, cantou a sua, à sua maneira: umas mais tímidas, outras mais afinadas.

Perto da cauda da manifestação foi o Bloco de Esquerda que, a par do já costume PCP e sua juventude partidária, foi dos maiores grupos presentes. Catarina Martins e o restante grupo parlamentar do BE presente, desde Mariana e Joana Mortágua a Beatriz Gomes Dias, correram, saltaram, gritaram.