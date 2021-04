​25 de abril. “O país não aguenta mais nenhuma falha de resposta”, alerta CDS

É preciso combater três pandemias - a sanitária, a económica e a social - e “o país não aguenta mais nenhuma falha de resposta em qualquer uma delas”, foi o alerta deixado pelo CDS na sessão comemorativa dos 47 anos do 25 de Abril.



“As respostas que foram dadas durante este ano levam-nos a seremos muito cautelosos quanto ao que podemos esperar das soluções que o Governo pretende protagonizar. Os sucessivos Programas e Planos anunciados e apresentados levam-nos a desconfiar do caminho. Não bastam meras palavras e anúncios de medidas, que, na prática, não chegam às famílias e às empresas”, disse Pedro Morais Soares, que recentemente tomou posse como deputado, substituindo João Gonçalves Pereira, que renunciou ao mandato para se dedicar à Câmara de Lisboa, onde é vereador.

“Uma recuperação económica quase exclusivamente assente no investimento público ignora que o grande motor da alavancagem da economia, da criação de emprego e da produção de riqueza não é o Estado, mas sim o setor privado”, disse o deputado do CDS naquela que foi a sua primeira intervenção no Parlamento.

Para o CDS o inimigo atual da liberdade é a pandemia de Covid-19 e, para combater esse inimigo, era importante haver mais respostas sociais e apoio ao terceiro setor, às IPSS e às Misericórdias. “Não se vislumbra um planeamento, navega-se à vista, não sendo, assim, possível, qualquer tipo de confiança. Não só faltaram, e faltam, respostas, como também falta rumo, estratégia e coordenação”, acusou Pedro Morais Soares.

“Importa que o Estado não ignore o sentimento generalizado de descrença dos portugueses, muitas vezes justificado, relativamente à justiça, urge reformá-la e o combate à corrupção é necessário e indispensável” defendeu o deputado, que é presidente da junta de freguesia do Estoril, uma das maiores do país e aproveitou para fazer neste discurso uma defesa do poder local.

“Quando as pessoas mais precisavam e o Estado Central parou e fechou, e se não fossem as Câmaras Municipais e Juntas de freguesia, que nunca fecharam portas, as consequências teriam sido bem piores. E, neste ano de eleições autárquicas, e, neste dia em que se evoca o 25 de abril, que uma das suas principais conquistas foi o poder local democrático, não só é justo, como é indispensável, que se faça um reconhecimento público a todos os autarcas que estiveram, e estão, na linha da frente do combate, sem nunca terem virado as costas às suas populações”, afirmou Morais Soares.

O deputado começou o discurso com uma referência ao facto de ser a segunda vez que o Parlamento celebra o 25 de Abril em pandemia e com um remoque a Ferro Rodrigues, o presidente da Assembleia da República que, no ano passado, recusou o uso de máscara pelos deputados. “Se, há 1 ano atrás, existia quem se questionasse se viríamos para esta comemoração mascarados, hoje em dia só os negacionistas questionam a necessidade e a utilidade das máscaras”, lembrou o deputado do CDS.

No seu discurso, como é aliás hábito nas intervenções do CDS neste dia, também lembrou o 25 de novembro e também a atividade das FP 25 de Abril, lamentando a amnistia aos “elementos da mais sangrenta organização terrorista da história da nossa democracia”.