Boletim DGS. Mais seis mortes e 478 novos casos de Covid-19

O maior aumento de casos dá-se na faixa 10-19 anos, com 86 novas infeções nas últimas 24 horas.

O número de casos ativos já não aumentava tanto desde 31 de janeiro, dia em que houve mais 1.684. Estava-se, na altura, no pico da terceira vaga.

A região Norte regista duas mortes e 172 novos casos, seguida por Lisboa e Vale do Tejo com 134 infeções e uma morte, em 24 horas.

A taxa de transmissibilidade mantém-se igual a sexta-feira e a sábado, em 0,98 no conjunto do território nacional e em 0,99 em Portugal continental. A incidência também é igual à de ontem: 72,1 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional. No Continente, o indicador é de 68,3 casos.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 16.965 mortes e 834.442 casos de Covid-19.

A partir de sexta-feira começou a funcionar o Portal do Auto-agendamento para Vacinação contra a Covid-19. As pessoas com mais de 65 anos já podem escolher a data e o local para serem vacinados.

Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, esta funcionalidade está acessível a partir do Portal da Covid-19 e permite que os utentes com mais de 65 anos, faixa etária que começará agora a ser vacinada independentemente de qualquer doença, possam escolher o ponto de vacinação em que pretendem ser vacinados.

EVOLUÇÃO DE INTERNADOS: