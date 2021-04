Vasco Seabra e o “poderia e qualidade do FC Porto”

O treinador do Moreirense não tem dúvidas do “poderia e qualidade do FC Porto”, mas garante que a sua equipa vai à procura de pontos.

“Toda a gente reconhece o poderio e qualidade do FC Porto. É um adversário forte individualmente e coletivamente também é uma equipa mito intensa e agressiva. Tudo terá a ver com a nossa abordagem ao jogo, com a nossa concentração, o nosso foco, a nossa união e alma. Terá tudo mais a ver com o que nós somos capazes de fazer para podemos contrariar o poderio do adversário. Vamos lutar pelos pontos, para sair com a vitória no final”, diz Vasco Seabra.

O técnico dos “cónegos” não tem dúvidas: “Temos de estar no nosso melhor. Não temos outro caminho que não seja o de colocarmos toda a garra e intensidade no jogo”.

Já sobre a luta pela permanência, Seabra faz a análise: “Este é um campeonato que vai ficar na história pelo número de pontos necessários para a manutenção, por isso temos de continuar a amealhar”.

A partida está marcada para segunda-feira, às 21h15. Ouça o relato na Renascença e acompanhe ao minuto em rr.sapo.pt.