Carvalhal. “Sporting com vitória feliz”

O treinador do Sp. Braga lamentou a falta de eficácia da equipa contra o Sporting (0-1).

“Onze contra onze fomos a melhor equipa, a única que conseguiu chegar à área adversária. Depois, reduzido a 10, o Sporting baixou muito as linhas, ficou a jogar com uma linha de cinco e uma outra de quatro à frente. Quando uma equipa como o Sporting o faz as coisas ficam muito difíceis”, disse Carlos Carvalhal.

Em declarações à Sporttv, o técnico arsenalista reforça: “Fomos tentando abrir espaços, mas o Sporting sai daqui com uma vitória feliz. Na única vez que foram perto da baliza na segunda parte fizeram o golo”.

“Nós, com o mínimo de eficácia podíamos ter saído daqui com outro resultado. Queríamos ter brindado os adeptos com uma vitória”, acrescentou.

Olhando para o que resta da época, Carvalhal refere que “o objetivo de hoje era ultrapassar a pontuação da época passada [60 pontos] e é isso que vamos continuar a tentar fazer até final da época”.

O Sporting venceu o Sp. Braga por 1-0, com golo de Matheus Nunes na segunda parte.

Os arsenalistas, quartos classificados na I Liga, estão matematicamente afastados do título.