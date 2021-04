O Lille venceu o Lyon, por 3-2, com reviravolta, e mantém a liderança da liga francesa.

O Lyon, de Anthony Lopes, esteve a ganhar por 2-0, com golos de Slimani e José Fonte, na própria baliza.

Pelo Lille, com Fonte e Renato Sanches no 11, marcaram Burak Yilmaz (2) e Jonathan David.

Com a vitória, o Lille lidera a liga francesa com 73 pontos, mais um do que PSG e mais dois do que o Mónaco.