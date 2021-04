Barcelona vence e apanha Real Madrid

O Barcelona derrotou, fora, o Villarreal, por 2-1, em partida da jornada 32 da liga espanhola.

Os donos da casa até marcaram primeiro, por Samu Chukwueze, aos 26 minutos, mas o francês Antoine Griezmann virou a partida para o Barça com dois golos ainda na primeira parte, aos 28 e 35 minutos.

Trincão, o extremo internacional português, não saiu do banco dos catalães.

Com este trinfo, o Barcelona passa a somar 71 pontos e apanha o Real Madrid no segundo lugar da liga espanhola, mas com um jogo a menos.

Ainda este domingo, o líder Atlético Madrid defronta o Athletic Bilbau no País Basco.