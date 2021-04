D. José Ornelas: "O pior que pode acontecer a um país é não ter um sistema de justiça que funcione"

De facto, nem todas as paróquias têm capacidade para responder a todas as situações que aparecem, e que se multiplicaram. Mas, antes de mais, localmente têm contado com a colaboração da sociedade civil, muito. Por exemplo, para um fator elementar que é a alimentação. As grandes superfícies comerciais, os supermercados, têm sido generosos nesse sentido. Isto é uma coisa capilar.

Muitas dessas dificuldades vão bater às portas das paróquias e algumas não conseguem dar resposta. As dioceses têm capacidade de ajudar as paróquias ou a questão será mais transversal?

Tudo isso se insere dentro do ambiente que estamos a viver, e que não é nada simpático. É uma crise que atinge toda a gente, e nós não ficamos enxutos no meio deste aguaceiro. Também as comunidades cristãs sofrem da mesma contingência e, segundo aquele que é o seu modo de viver, procuram encontrar soluções dentro de uma solidariedade que começa nas comunidades, mas também vai para além delas.

Sobre a pandemia, elogia o processo de vacinação em curso e diz que foi o “respeito pela vida” que levou a Igreja a decidir suspender as celebrações comunitárias, sempre em diálogo com as autoridades sanitárias.

A preocupação com a crise económica tem sido uma constante das intervenções do bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP). Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, D. José Ornelas fala das dificuldades por que passam paróquias e famílias, mas também os jovens recém-formados, que em Portugal não têm capacidade de se sustentar.

Mas temos também de ver que ao nível do Estado os contributos que dá já não cobrem as despesas destas instituições. Porque na maior parte dos casos - e esse é outro fator - os setores da população que assistimos são os setores de rendimentos mais baixos.

Nós fazemos ver as dificuldades, porque é o país todo que deve encontrar caminhos novos. Não podemos pensar, por exemplo, nos lares de idosos simplesmente como um lugar onde se vão passar os últimos anos da vida, porque hoje, com o aumento da longevidade - e isso é um bem - também aumentam as situações de demência, de doenças que precisam cada vez mais de cuidados, e a rede de cuidados continuados e paliativos é muito escassa no país. Estes lares tantas vezes têm de fazer contas com isso.

Mas, a crise também afeta as próprias instituições. Na recente assembleia plenária da CEP, os bispos manifestaram preocupação pela sustentabilidade das instituições particulares de solidariedade social (IPSS), defendendo que, pelo serviço que prestam, deviam ser apoiadas também pelo Ministério da Saúde, não só pela Segurança Social. A Igreja tenciona intervir nesse sentido, com contactos com Governo?

Portanto, a ligação entre estas instituições, o tal trabalhar em rede, é fundamental. Espero que seja uma boa aprendizagem deste tempo. Aliás, na diocese sempre tivemos essa ligação com as entidades estatais e sociais, sempre tivemos um grande contacto e uma sinergia muito interessante.

Sim, mas também ao nível das autarquias e da Segurança Social. Através dos centros sociais e outros organismos da Diocese, como as conferências vicentinas, todas as semanas são milhares e milhares de famílias que são assistidas nesta rede.

Ficou surpreendido com os recentes dados que indicam que um quinto dos portugueses vive em situação de pobreza, e que desses, mais de metade até tem emprego?



Aprendi a ver, porque basta fazer contas: uma pessoa que recebe o ordenado mínimo, pagar renda - e as rendas subiram, mas os ordenados não subiram na mesma proporção -, não chega.

Conto-lhe um facto que me marcou, e que se multiplica, são muitos casos. Numa ocasião estava a almoçar numa destas instituições - que na altura da crise tinha o restaurante solidário, que era um programa governamental -, e dizia-me o administrador da instituição: "olhe, algumas das pessoas que estão a comer ao nosso lado são familiares de empregados nossos, e isso significa que estamos a pagar um ordenado não dá lhes dá para porem na mesa três refeições por dia. Este é o meu drama, porque não posso aumentar (mensalidades), porque estas pessoas que vivem aqui não têm possibilidade de pagar mais, e aqui fazemos as contas sempre para chegar ao fim do mês e ao fim do ano com isto solúvel, com o mínimo de estabilidade".

Isto é um problema nacional, mas ligado a isto estão outros fenómenos. Não são só as pessoas com menos rendimentos que têm dificuldade em sobreviver, são também os nossos estudantes, que acabam os cursos, depois do Estado ter investido centenas e milhares de euros na sua formação, e depois, porque aqui não têm capacidade de sobreviver com o curso que fizeram, vão para fora.

Isto é um dessangramento tremendo da nossa capacidade de sermos, do ponto de vista económico e social, uma sociedade equilibrada. Porque se mandamos para fora os nossos cérebros, quem formamos, eles não vão para os países mais pobres, o que serviria para equilibrar o sistema a nível mundial, vão é para os países mais ricos.

Uma sociedade equilibrada e sustentável não pode ter diferenças deste género, e quando pensamos nas grandes fortunas que se fizeram durante a pandemia, com o aumento até dos rendimentos de quem mais ganha, é um contrassenso.