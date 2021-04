O treinador do Sporting considera que a partida contra o Sp. Braga “vai ser um jogo difícil contra uma excelente equipa que ainda está na luta”.

Ruben Amorim não tem dúvidas: “Nós já conhecemos bem o Sp. Braga, eles conhecem-nos a nós, e o jogo pode ser decidido nos pormenores. Sabemos da qualidade do Sp. Braga, mas também sabemos da nossa e vamos a jogo para vencer, naturalmente”.

O técnico dos leões desvaloriza a perda de alguns pontos de avanço (seis nas últimas quatro jornadas) e a pressão das redes sociais nas últimas semanas.

“Não faço ideia do que se tem falado do Sporting. Não leio nada, não tenho redes sociais, eu estou blindado nesse aspeto. Dou esse conselho aos jogadores, mas, obviamente que eles, novos com redes sociais, chega-lhes tudo”, referiu.

Amorim reafirma que a sua equipa está a jogar bem e, por isso, não vai alterar.

"Se estamos a criar mais oportunidades, é rematar melhor à baliza. Se concedemos menos, cabe-me a mim continuar nesse caminho. Nem sempre quando está tudo bem tem de se manter tudo. Agora, quando os resultados não aparecem é normal as pessoas duvidarem. Não vou mudar. Se acredito numa coisa, vou continuar até ao fim”, garantiu.

Sp. Braga e Sporting defrontam-se, este domingo, na jornada 29 da I Liga, a partir das 20h00. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.