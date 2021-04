O treinador do Sporting comentou a situação de alguns atletas do plantel. Destaque para Paulinho, João Mário e Adán.

Sobre o avançado, que tem sido muito criticado nas redes sociais, diz Ruben Amorim: "Estofo teve porque veio do Santa Maria até ser o jogador mais caro do Sporting, chegou a internacional, lutou muito. Veio do Gil Vicente para o Sp. Braga; numa primeira fase ficou fora das escolhas para a Liga Europa que eu lembro-me”.

“Um jogador que vem para o Sporting tem de estar preparado para este nível de pressão. Mas é bom o Sporting voltar a ter este nível de pressão, uma equipa que está em primeiro lugar, tem quatro pontos de avanço, é o sinal de vitalidade que o Sporting voltou ao seu lugar, a enfrentar estes momentos. Vinha a avisar para estes momentos, tínhamos pressão. O Paulinho tem de se aguentar, como todos", afirmou.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida contra os arsenalistas, o técnico dos leões aproveitou para defender Adán e João Mário.

“O João Mário escolheu um lado e o guarda-redes escolheu o lado errado e falhou. O Adán pensou em duas coisas ao mesmo tempo. O que vi foi um Adán muito confiante, na semana passada era muito forte, agora acusa a pressão. Mesmo o João Mário falhando o penálti e o Adán falhando, marcámos um golo, fomos buscar a bola à baliza e corremos para o meio campo, isso é sinal de vitalidade da equipa”, referiu.

O técnico dos leões confirmou ainda que Tabata está lesionado e Feddal recuperado.

Sp. Braga e Sporting defrontam-se, este domingo, na jornada 29 da I Liga, a partir das 20h00. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.