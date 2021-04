Pinto da Costa foi sempre contra a Superliga. "É um 'nado-morto'"

Pinto da Costa elogia a posição tomada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que "sentiu inteligentemente que o povo não queria aquilo". No final, os 10 clubes que deixaram o projeto, deixando Real Madrid e Barcelona sozinhos, cederam às pressões da UEFA, da FIFA e, no caso dos ingleses, do governo, "que o fez pela pressão popular":

"Havia sempre conversas, mas eu pessoalmente fui sempre contra. A força do futebol é ser popular e qualquer clube tem de ter direito a poder ganhar e a participar. As escolhas para as provas europeias têm de ser por mérito desportivo, não por dinheiro", frisou o líder portista.

A questão dos magnatas, príncipes, milionários e oligarcas faz com que se perca o sentimento de posse de um clube por parte dos adeptos, o que "desvirtua o verdadeiro sentido popular do desporto", e desequilibra a balança competitiva. Pinto da Costa faz notar, aliás, que nenhum dos clubes ingleses envolvidos na Superliga Europeia têm donos ingleses.

"O povo quer sentir-se dono do clube. Os donos desses clubes sentiram que estavam a ser marginalizados e que estavam a descaracterizar a verdadeira função do clube. Eles querem estar nas provas europeias e querem ganhá-las por mérito desportivo. Não querem estar lá sem nunca terem ganho nada só porque têm um magnata que é o dono deles."

António Costa "devia abster-se"

O primeiro-ministro português, António Costa, também se manifestou desde logo contra a Superliga Europeia. A atitude do chefe do Governo não despertou qualquer simpatia em Pinto da Costa, no entanto.

"O primeiro-ministro António Costa tem feito tanto mal e o seu governo tem feito tanto mal ao futebol e, nomeadamente, ao FC Porto que ele devia abster-se de falar de futebol", atirou, de forma taxativa, o líder portista.

Apesar da novela da Superliga e da recusa em participar por parte do FC Porto, a relação com os clubes envolvidos não sofre. O mesmo deve suceder com a UEFA, que "tem de ser superior e defender os interesses do futebol": "Que haja paz e que haja uma uniformidade de vontades. A UEFA tem de defender o futebol e os clubes todos, não só os clubes ricos."