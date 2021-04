Jorge Costa substitui temporariamente Pedro Filipe Soares como líder parlamentar

O bloquista Pedro Filipe Soares vai gozar licença parental pelo nascimento da filha e será substituído temporariamente no cargo de líder parlamentar do BE por Jorge Costa, adiantou à Lusa fonte oficial do partido.

Pedro Filipe Soares é líder parlamentar da bancada do BE desde 2012.

Deputado bloquista desde 2009, é licenciado em Matemática Aplicada à Tecnologia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Desta vez será Jorge Costa, vice-presidente da bancada bloquista, a assumir provisoriamente a liderança parlamentar, depois de em 2017, quando Pedro Filipe Soares foi também pai, ter sido Mariana Mortágua a ficar com esta responsabilidade.

Já no lugar de deputado de Pedro Filipe Soares - número dois na lista por Lisboa nas últimas legislativas - ficará temporariamente Fabian Figueiredo, que chega assim pela primeira vez ao Parlamento.

Nascido em 14 de janeiro de 1989, Fabian Figueiredo é formado em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sendo atualmente membro da Comissão Política do BE e do seu secretariado nacional.

Em 2017, nas eleições autárquicas, foi cabeça de lista do BE à Câmara de Loures e, nas legislativas de 2019, candidato pelo partido nas listas pelo círculo eleitoral de Lisboa.