Biden reconhece oficialmente o genocídio dos arménios

Segundo a imprensa americana, a decisão já tinha sido tomada há vários dias, mas simbolicamente só foi anunciada este sábado, no dia em que se assinala o aniversário do evento que matou até 1,5 milhões de arménios, e ainda centenas de milhares de cristãos de outras etnias e confissões, incluindo assírios e gregos.

"O povo americano homenageia todos os arménios que morreram no genocídio que começou há 106 anos", disse Biden na sua declaração, publicada no site da Casa Branca.

O genocídio dos arménios foi levado a cabo por militares do Império Otomano, que se desmoronou no final da Primeira Guerra Mundial. A Turquia, que se formou dos escombros do Império Otomano, não só rejeita que tenha havido um genocídio como criminaliza quem o diga no seu território. Os turcos dizem que houve mortos de ambos os lados de um conflito que terá morto no máximo 300 mil arménios.



Vários estados já reconheceram oficialmente o evento como tendo sido um genocídio, mas sendo a maior potência do mundo moderno, e um aliado da Turquia, a decisão de Biden promete azedar as relações entre os dois países, que já têm estado sob pressão à medida que Erdogan consolida o seu poder e a sua visão de transformar a Turquia num estado mais islâmico e mais próximo da herança otomana.

Em 1914 havia 2 milhões de arménios em território turco, mas o número em 1922 já tinha descido para 400 mil, devido às matanças, à fuga em massa e às deportações.

Em fevereiro de 2021 havia 32 estados que reconheciam oficialmente o genocídio arménio, incluindo Portugal, a Alemanha, o Canadá, a Rússia e França. O genocídio já foi reconhecido oficialmente tanto pela Câmara dos Representantes como pelo Senado dos Estados Unidos, mas esta será a primeira vez que um Presidente americano ratifica esse reconhecimento.

[Notícia atualizada às 18h39]