Biden prepara-se para reconhecer genocídio dos arménios e já avisou os turcos

O Presidente dos Estados Unidos prepara-se para reconhecer oficialmente o genocídio dos arménios de 1915.

Segundo a imprensa americana, a decisão já tinha sido tomada há vários dias e pode ser anunciada este sábado, no dia em que se assinala o aniversário do evento que matou até 1,5 milhões de arménios, e ainda centenas de milhares de cristãos de outras etnias e confissões, incluindo assírios e gregos.

Joe Biden já terá mesmo informado o Presidente da Turquia, Erdogan, sobre as suas intenções, numa conversa descrita como “tensa”, que teve lugar na sexta-feira.

O genocídio dos arménios foi levado a cabo por militares do Império Otomano, que se desmoronou no final da Primeira Guerra Mundial. A Turquia, que se formou dos escombros do Império Otomano, não só rejeita que tenha havido um genocídio como criminaliza quem o diga no seu território. Os turcos dizem que houve mortos de ambos os lados de um conflito que terá morto no máximo 300 mil arménios.