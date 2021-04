Hóquei em patins. FC Porto vence, Benfica perde

Primeira jornada dos quartos de final do "play-off" no campeonato de hóquei em patins. Todas as partidas este sábado.

HÓQUEI EM PATINS - 1/4 Final (melhor de 3 jogos)

1º Jornada

FC Porto 8-1 Juventude de Viana

Intervalo: 4-0

FC Porto: Gonçalo Alves (2), "Rafa" Costa (2), "Nalo" Garcia (2), Giuliio Cocco, Carlos Di Benedetto, Daniel Oliveira "Poka"

Juventude de Viana: Gustavo Lima

Benfica 1-2 Oliveirense

Intervalo: 0-2

Benfica: Edu Lamas

Oliveirense: Marc Torra, Lucas Martinez

OC Barcelos - Sporting Tomar 18h00

Sporting - Valongo 21h00

2ª Jornada 1 Mai

Juventude de Viana - FC Porto 12h00

Sporting de Tomar - OC Barcelos 18h00

Valongo - Sporting 18h30

Oliveirense - Benfica 21h00

3ª Jornada – 5 Mai (se necessário)

OC Barcelos - Sporting de Tomar

Benfica - Oliverense

Sporting - Valongo

FC Porto - Juventude de Viana