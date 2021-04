Conheça os convocados para campeonato do mundo de estafetas

A seleção portuguesa de estafetas, sem Carlos Nascimento, vai estar representada no World Athletics Relays, um campeonato do mundo para 4x100 m, 4x200 m, 4x400 m e 2x2x400 m, com 11 atletas, anuncia a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

O Benfica lidera a lista, com sete dos 11 nomes, numa convocatória, encabeçada por nomes como Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo ou Vera Barbosa, que inclui três sub-23: André Prazeres, Delvis Santos e João Coelho.

Ausente estará Carlos Nascimento, que preenchia os critérios de seleção, por ser o líder do “ranking” nacional dos 60 metros e por ter sido finalista (foi quinto na final) nos Campeonatos da Europa em pista coberta. O atleta está ligeiramente tocado, pelo que foi poupado nesta convocatória, disse à Lusa fonte federativa.

Segundo a federação, a comitiva viaja para a Polónia em 29 de abril, quinta-feira, regressando a 3 de maio, com corridas nos dias 1 e 2 desse mês, em Chorzów, entre equipas masculinas, femininas e provas mistas.

Lista de 11 convocados:

André Prazeres, Rafael Jorge, Delvis Santos, Diogo Antunes, Frederico Curvelo, João Coelho e Ricardo dos Santos (Benfica), Cátia Azevedo, Dorothe Évora e Vera Barbosa (Sporting), e Mauro Pereira (Sobral de Ceira).