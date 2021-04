O treinador do Sp. Braga considera que o Sporting é “o adversário mais difícil do campeonato”.

Carlos Carvalhal acrescenta, no entanto, que a sua equipa vai procurar a vitória e ser a primeira equipa a derrotar os leões.

“Vamos jogar para ganhar, como é sempre a nossa ambição, sabendo que é o adversário mais difícil do campeonato, porque ainda não perdeu e está na frente da classificação”, disse.

Carvalhal garantiu um Sp. Braga a jogar "olhos nos olhos" com o Sporting, equipa que "tem debilidades, como todas, mas tem muitos mais pontos fortes, como é apanágio das equipas mais fortes".

O técnico arsenalista garante que os “guerreiros do Minho” não vão mudar: “Não vamos mudar a nossa postura. Temos de trabalhar muito, correr muito e tentar jogar bem. Será obviamente difícil para as duas equipas, que se conhecem bem, por isso antevê-se um bom jogo.”

Sobre os leões, Carvalhal referiu que “uma coisa é jogar com o Paulinho, o Tomás e o Nuno Santos, outra é jogar o Pedro Gonçalves, o Daniel Bragança ou o Jovane. As dinâmicas alteram-se em função das características dos jogadores, mas acredito que nos preparámos bem para todos os cenários e que estaremos à altura do jogo.”

Já quanto a Paulinho, ex-avançado do Braga e atual jogador do Sporting, Carlos Carvalhal não comentou o atual momento de forma do jogador, remetendo para Ruben Amorim.

O treinador lembrou os jogos realizados esta época entre as duas equipas, ambos vencidos pelo Sporting [2-0 para o campeonato, em Alvalade, e 1-0 na final da Taça da Liga, em Leiria, ambos em janeiro].

"Foram dois jogos diferentes, mas em que dividimos o jogo. Penderam para o Sporting, como podiam ter pendido para o Braga. Acima de tudo, foram dois jogos muito equilibrados e amanhã [domingo] espero também um jogo dividido", disse.