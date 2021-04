Académica ganha partida entre candidatos à subida

A Académica venceu, com reviravolta, o D. Chaves, por 2-1, em partida da jornada 30 da II Liga.

Numa partida entre candidatos à subida, foram os visitantes a marcar primeiro, por João Correia.

A Briosa virou o jogo nos minutos finais, com golos de Zé Castro, de penálti, na sequência de uma falta de João Reis sobre Ricardo Dias, e de Bouldini, de cabeça, que beneficiou de um desvio em Vasco Fernandes.

Já nos descontos, o capitão dos transmontanos, Luís Rocha, foi expulso após dois amarelos no tempo de compensação, e já depois do apito final, o guarda-redes Paulo Vítor encostou a cabeça em Bouldini.

Com este triunfo, a Académica sobe aos 55 pontos, apanhando o Vizela, que ainda não jogou nesta jornada, no segundo lugar do campeonato. Já o D. Chaves mantém os 52 pontos e pode ser ultrapassado pelo Feirense na luta pelo terceiro lugar.