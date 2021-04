Mbappé bisa e coloca PSG na frente

O avançado Kylian Mbappé marcou dois golos na vitória do PSG no terreno do Metz, por 3-1, em jogo da 34.ª jornada, que permitiu aos parisienses isolarem-se provisoriamente na liderança da liga francesa de futebol.

Em vésperas de receber o Manchester City, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, o outro golo do PSG foi de Mauro Icardi.

Pelos donos da casa ainda empatou Fabien Centonze.

Com quatro jogos por disputar, os parisienses subiram ao primeiro lugar do campeonato, com 72 pontos, mais dois do que o Lille, segundo, e mais quatro do que o Mónaco, terceiro, que no domingo visitam Lyon e Angers, respetivamente.