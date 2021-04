Marselha vence fora e sobe ao quinto lugar à condição

O Marselha ascendeu à quinta posição da Ligue 1, esta sexta-feira, ao vencer no terreno do Reims, por 1-3, em jogo da 34.ª jornada.

O Reims sorriu primeiro. Adiantou-se aos 38 minutos com um golo de Nathanael Mbuku, assistido pelo guineense Moreto Cassamá, ex-Sporting e FC Porto e que representou Portugal nas seleções jovens.

Contudo, Dimitri Payet empatou três minutos depois e ainda assistiu Arkadiusz Milik para o golo da reviravolta em cima do intervalo.

A expulsão de Wout Faes ao minuto 69 facilitou ainda mais a missão da ex-equipa de André Villas-Boas. Aos 76 minutos, Payet bisou.

Ainda antes do final, Milik também voltou a fazer o gosto ao pé, no entanto, o videoárbitro anulou o golo devido a um fora de jogo.

O Marselha sobe, assim, de forma provisória, ao quinto lugar, que dependendo do que aconteça nas taças pode dar acesso às competições europeias. Com 55 pontos, está a 12 do quarto lugar do Lyon.