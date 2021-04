Liverpool deixa-se empatar no último lance do encontro

O Liverpool continua a tropeçar na liga inglesa e tem a Champions (ainda) mais longe.

Este sábado, os “reds” – com Diogo Jota no onze - empataram, em casa, diante do Newcastle.

Salah marcou o golo do campeão inglês logo aos 3 minutos, mas Joe Willock empatou no último minuto.

Já nos descontos o Newcastle tinha marcado um golo, entretanto anulado por mão do avançado.

Com este empate, o Liverpool passa a somar 54 pontos e é sexto na Premier League. Já o Newcastle passa a somar 36, nove acima da “linha de água”.