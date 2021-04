Europa mais longe. Arsenal perde em casa com o Everton

O Arsenal viu a qualificação para as competições europeias ficar ainda mais difícil, esta sexta-feira, ao perder em casa com o Everton, por 0-1.

Os "gunners", que eram um dos clubes fundadores da Superliga Europeia, o que implicaria o apuramento para uma competição milionária independentemente do rendimento desportivo, foram abatidos por um autogolo do próprio guarda-redes, Bernd Leno, aos 76 minutos. O internacional alemão deixou um cruzamento-remate de Richarlison que parecia controlado passar por entre as pernas e entrar na baliza.

O Arsenal continua no nono lugar, com 46 pontos, contra os 52 do Everton, que teve André Gomes a titular, oitavo. A Europa está a, pelo menos, sete pontos de distância para os "gunners".