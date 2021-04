Félix da Costa cai de primeiro a sétimo na última volta

O piloto António Félix da Costa terminou em sétimo lugar a primeira corrida de Fórmula E em Valência depois de ter liderado até à entrada da última volta.

A gestão da energia do seu DS Techeetah obrigou o português a levantar o pé. Passou a meta com 1% de bateria.

Só onze pilotos terminaram a corrida, entre abandonos e penalizações.

O triunfo acabou por sorrir a Nyck De Vries, à frente de Nico Mueller e Stoffel Vandoorne.

Este domingo corre-se a segunda corrida do fim de semana em Valência.

Félix da Costa, campeão do mundo em título, é 10.º no Mundial deste ano, com 30 pontos.