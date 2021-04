Gianfranco Beting e o futuro da aviação

No mais global de todos os setores globais, a aviação comercial, nenhuma das anteriores crises havia tido um impacto de dimensão tão devastadora como a da pandemia da Covid-19.

A pandemia fez aterrar boa parte da frota global, 2/3 da total de aviões – mais de 17 mil aeronaves – esteve imobilizado não apenas na União Europeia, mas em pistas de todo o planeta.

A indústria aérea está em ‘modo de sobrevivência’ com empresas em restruturação e dependentes de ajudas públicas, caso da TAP, mas com o avançar da vacinação nos Estados Unidos e Europa, as transportadoras estudam estratégias sobre como regressar a um cenário remotamente parecido com a normalidade pré-fevereiro de 2020.

O maior problema para a indústria no seu todo, enquanto se prepara para voltar aos céus, é ninguém saber antecipar com rigor o futuro imediato – são centenas as questões envoltas em variáveis incertas e a gestão parece ser a única área da aviação onde não há piloto automático: a todo o momento pode ser necessário corrigir a rota.

Tentar extrapolar do passado o percurso provável no futuro é tarefa complexa. Implica análise profunda de padrões, um conhecimento abrangente da história e o reconhecer de que a relação causa/efeito nem sempre é linear na aviação, território de negócio não mapeado, onde sobram manuais de segurança, mas escasseiam manuais de gestão de pandemias.

O que reserva o futuro para a aviação? É, apesar de todas as variáveis, a pergunta feita a Gianfranco Beting, consultor de aviação comercial, baseado em Miami.

Gianfranco Panda Beting tem qualificações acima da média para responder à questão. É gestor, criou marcas para várias linhas áreas, foi um dos fundadores da AZUL, colaborou com a TAP e está nos Estados Unidos envolvido no lançamento da Breeze, a nova proposta de David Neeleman.