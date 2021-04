PRR na pole-position

Em Karlsruhe, o tribunal constitucional alemão, o Bundesverfassungsgericht, deu a necessária luz verde e, em Bruxelas, Portugal iniciou a corrida aos 16,664 milhões de euros de fundos europeus do PRR – o plano de recuperação e resiliência para o período 2021-26.

O documento oficial foi entregue formalmente na quinta-feira à Comissão Europeia e Portugal tornou-se assim no primeiro estado membro da UE a fechar a lista definitiva dos investimentos a financiar pela chamada bazuca europeia.

António Costa não escondeu o orgulho em Portugal ter sido o primeiro país a concluir todo o processo. Já o ministro Nelson de Sousa garantiu que os concursos para organismos públicos, autarquias e empresas vão ser lançados até junho, acionando também o mecanismo de antecipação de fundos europeus previsto no orçamento do estado.

Inicialmente com quase 2/3 das verbas a ser canalizadas para o investimento público, o debate do PRR ficou marcado por críticas sobre a falta de apoio às empresas privadas. O processo de definição de investimentos teve várias alterações ao longo de meses com a versão final a prever um reforço de verbas ao setor empresarial para a retoma pós-pandemia.

O PRR é veículo ideal para estimular a saída da estagnação económica a levar à ultrapassagem pelos parceiros do leste europeu? Deve Costa Silva liderar a comissão de acompanhamento? É realista o plano ferroviário nacional anunciado por Pedro Nuno Santos? Como vai gerir o dossier TAP agora em máxima turbulência?

Questões para a análise de Nuno Botelho, líder da ACP – Câmara de Comércio e Indústria, João Cerejeira, professor da Universidade do Minho e Miguel Leichsenring-Franco, gestor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã.