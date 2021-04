Vasco Pulido Valente: A geringonça foi sempre um "mistério" para o seu inventor

Era “conhecido como uma pessoa irrascível”. Vasco Pulido Valente, historiador, jornalista e cronista aceitou receber em casa, o autor e jornalista João Céu e Silva ao longo de mais de 40 conversas. O resultado está no livro “Uma Longa Viagem com Vasco Pulido Valente” editado pela Contraponto que vai já na segunda edição.

O livro é uma espécie de biografia na primeira pessoa sobre Vasco Pulido Valente, mas também um retrato sobre o país, e a sua história mais recente. Em entrevista o Ensaio Geral, Céu e Silva admite que, dado o feitio conhecido do seu entrevistado, achou que “iria existir uma grande tensão” nos encontros.

Contudo, o cronista que diz de si próprio que era “uma personagem secundária” acabou por conceder as entrevistas e até gostar delas. “A partir da oitava sessão as circunstâncias alteraram-se, porque ele viu nestas conversas um momento onde voltou a falar do século XIX”, conta João Céu e Silva.

As 42 conversas, com mais de 100 horas de gravação, decorreram em várias segundas-feiras, depois das 17h30, quase sempre acompanhadas por uma garrafa de whisky. “Aquecíamos a falar de política nacional e internacional e no final ele nunca tinha pressa em que me fosse embora” revela João Céu e Silva.

O autor reúne neste livro o testemunho na primeira pessoa do cronista que entrou na política pela mão de Sá Carneiro, que foi secretário de Estado da Cultura, mas que recorda também os tempos do Cavaquismo e do jornal O Independente.

Uma "geringonça" que surpreendeu

Nas páginas desta longa conversa estão também outros momentos marcantes da História de Portugal. “Nestas 296 páginas sai de lá um retrato da História dos últimos 120 anos e sai também a história de quem foi Vasco Pulido Valente e da sua participação ativa na política, no comentário político e sempre interessado na História de Portugal”, refere Céu e Silva.

Salazar foi um dos temas que Vasco Pulido Valente trouxe para as conversas e surge no livro de forma detalhada a sua opinião sobre vários momentos da ditadura, a relação de Salazar e a Igreja, a oposição, etc.

Mas o livro vai também a momentos mais recentes da história nacional. Um desses momentos foi a coligação de esquerda que se formou no Parlamento e que acabou por retirar a Passos Coelho a vitória nas eleições legislativas. O momento surpreendeu Vasco Pulido Valente.

“Ele dizia que sempre conseguiu perceber o que estava a acontecer e a única situação que o deixava curioso é como é que nunca tinha pensado que a ‘geringonça’, um termo que ele próprio inventou, aconteceria. Ele nunca imaginou que pudesse acontecer uma coligação de esquerda para governar o país. Esse era o grande mistério, porque não tinha conseguido adivinhar isso!”, recorda João Céu e Silva.

Deste livro biográfico fica também, por diversas vezes repetida, uma confissão de Vasco Pulido Valente. O comentador “lamenta-se de não ter escrito uma História do Século XIX, de 1800 a 1926”. Essa frustração de Pulido Valente, na opinião de Céu e Silva não se justifica porque “juntando todos os livros que ele deixou, mais as crónicas e os ensaios, essa História está mais ou menos feita. Não será com o aspeto institucional que um livro de História teria, mas todos os livros dele reunidos dão uma boa História do Século XIX”, afirma o autor.