Estatuto para trabalhadores da Cultura "valida a precariedade" em vez de combatê-la

O novo estatuto do trabalhador da Cultura “valida a precariedade” e cria as “condições para que os recibos verdes e o falso trabalho independente se eternizem no setor.

A denúncia foi feita esta quinta-feira à Renascença por Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, de Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE), em reação à aprovação pelo Governo do novo estatuto do trabalhador do setor cultural.

“Nós entendemos que este estatuto é um estatuto que não nos serve. É um estatuto que viola o seu próprio princípio, porque aquilo para que foi criado foi combater a precariedade e o que ele faz é validar a precariedade”, realça.