Braga acolhe primeiros eventos teste na Cultura a 29 e 30 de abril

“O nosso compromisso é de abrir os centros culturais e a partir daqui trabalhar para identificar as condições de progresso das condições de que podemos estar em eventual risco, sempre, naturalmente, de acordo com a evolução da pandemia”, afirmou Graça Fonseca.

Esta informação foi avançada à SIC Noticias pela ministra da Cultura, que sublinhou que os dois espetáculos resultam do trabalho que tem sido feito com a Direção-Geral da Saúde, para avaliar a possibilidade de ter público em eventos culturais e artísticos durante a pandemia.

Braga acolhe, a 29 e 30 de abril, os dois primeiros eventos teste na cultura, com cerca de 400 espetadores. Do sucesso destes eventos depende a retoma de grandes festivais.

A ministra considera “importante fazer esses eventos teste” e dá o exemplo de outros países, como a Espanha, que já avançaram com a medida.

“É importante fazê-lo”, reforça a governante, acrescentando que vai permitir “à DGS, depois, fazer a avaliações das pessoas que estiveram nesses eventos”.

Nos dois primeiros eventos vão estar presentes centenas de espetadores. Num dos espetáculos haverá 400 espetadores sentados; noutro o mesmo número, mas em pé.

A ideia da ministra é, à medida que forem avançando os eventos teste, aumentar o número de espetadores presentes.

No início de abril, o Presidente da República promulgou o diploma do Governo sobre o regresso dos espetáculos culturais e artísticos, que já previa a realização de “eventos teste piloto”, em articulação com a DGS, para que fossem definidas novas orientações técnicas.