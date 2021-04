Tabata desfalca Sporting com lesão no joelho esquerdo

Bruno Tabata é a mais recednte ausência no treino do Sporting, devido a uma lesão no joelho esquerdo.

Durante o treino de preparação, o extremo Bruno Tabata esteve ausente devido a entorse traumática do joelho esquerdo com lesão parcial do ligamento lateral externo.

O brasileiro está assim em dúivida para a deslocação do Sporting ao terreno do Sporting de Braga, no domingo, às 20h00.

O Sporting volta a treinar às ordens de Rúben Amorim no sábado, às 10h00, depois, às 15h45, Rúben Amorim fará a habitual conferência de imprensa de antevisão.