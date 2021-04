Sporting interessado no melhor jogador do Brasileirão da última época

O Sporting estará interessado na contratação de Claudinho, extremo brasileiro do RB Bragantino que foi eleito o melhor jogador do Brasileirão da época passada, de acordo com "A Bola".

O extremo formado no Santos e Corinthians deu nas vistas na temporada passada, época de subida do Bragantino ao Brasileirão, com 20 golos apontados em 50 jogos disputados.

O Sporting está na luta pelo título e poderá regressar à Liga dos Campeões na próxima época e procura um jogador desequilibrador para a frente de ataque, com Claudinho a liderar a lista de interessados.

No entanto, o jogador é bastante cobiçado no mercado europeu, tendo o extremo recebido outras abordagens de clubes ingleses e outros campeonatos, nomeadamente do Leipzig, que partilha o patrocínio da Red Bull com o Bragantino. Segundo a imprensa brasileira, o Bragantino pede 15 milhões de euros pela transferência.